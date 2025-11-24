Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае мотоциклист насмерть сбил пешехода

На автодороге Ставрополь — аэропорт 30-летний водитель спортивного мотоцикла Yamaha насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Под колеса мотоцикла попала 31-летняя местная жительница, которая шла по дороге без световозвращающих знаков на одежде.

В результате аварии пешеход скончалась на месте. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все