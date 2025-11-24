В Ставропольском крае мотоциклист насмерть сбил пешехода
На автодороге Ставрополь — аэропорт 30-летний водитель спортивного мотоцикла Yamaha насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
Под колеса мотоцикла попала 31-летняя местная жительница, которая шла по дороге без световозвращающих знаков на одежде.
В результате аварии пешеход скончалась на месте. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.