В Ставропольском крае мотоциклист насмерть сбил пешехода

На автодороге Ставрополь — аэропорт 30-летний водитель спортивного мотоцикла Yamaha насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Под колеса мотоцикла попала 31-летняя местная жительница, которая шла по дороге без световозвращающих знаков на одежде.

В результате аварии пешеход скончалась на месте. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн