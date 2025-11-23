В Геленджике и Анапе объявили угрозу атаки беспилотников
В Анапе и Геленджике объявлена тревога по БПЛА, об этом сообщили в пресс-службах администрации муниципалитетов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Угроза атаки беспилотников действует по береговой линии Черного моря на участке от Анапы до Геленджика, включая Новороссийск. Главы муниципалитетов призывают жителей побережья не покидать дома и укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами.
В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение работы ПВО, о чем напомнили в администрации Новороссийска, Геленджика и Анапы.