В Геленджике и Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

В Анапе и Геленджике объявлена тревога по БПЛА, об этом сообщили в пресс-службах администрации муниципалитетов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников действует по береговой линии Черного моря на участке от Анапы до Геленджика, включая Новороссийск. Главы муниципалитетов призывают жителей побережья не покидать дома и укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение работы ПВО, о чем напомнили в администрации Новороссийска, Геленджика и Анапы.

София Моисеенко

