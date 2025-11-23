Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске звучит сирена, объявлена тревога по БПЛА

В Новороссийске второй раз за сутки объявляют тревогу по БПЛА. Повторно режим угрозы ввели в 19:35, соответствующая информация размещена в Telegram-канале мэра города Андрея Кравченко.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Новороссийска призвал граждан укрыться в комнатах с капитальными стенами без остекления. В случае, если тревога застала на улице, необходимо переместиться на цокольный этаж здания, в подземный паркинг или переход.

В ночь на 23 ноября в Новороссийске также действовала тревога по БПЛА. Режим угрозы сняли спустя семь часов после введения.

София Моисеенко

