Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске утром и вечером 24 ноября

В Новороссийске запланировано проведение учений военно-морской базы на 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия в акватории морского порта пройдут с 09:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00. Во время проведения учений НВМБ будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

При проведении учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

Ночью 23 ноября в Новороссийске отражали атаку БПЛА, о чем сообщал глава города Андрей Кравченко. Режим угрозы по беспилотникам действовал на территории муниципалитета около семи часов и был снят утром.

София Моисеенко