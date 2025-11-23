Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске утром и вечером 24 ноября
В Новороссийске запланировано проведение учений военно-морской базы на 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Тренировочные мероприятия в акватории морского порта пройдут с 09:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00. Во время проведения учений НВМБ будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.
При проведении учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.
Ночью 23 ноября в Новороссийске отражали атаку БПЛА, о чем сообщал глава города Андрей Кравченко. Режим угрозы по беспилотникам действовал на территории муниципалитета около семи часов и был снят утром.