За пять лет ВРП Белгородской области вырос с 950 млрд до 1,5 трлн рублей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на сегодняшней пресс-конференции, что «несмотря на войну, валовый региональный продукт (ВРП) в регионе растет». В конце 2020 года он составлял порядка 950 млрд руб., по итогам 2025-го — около 1,5 трлн руб.

Вячеслав Гладков отметил, что, вернувшись на пять лет назад, уделил бы больше внимания развитию малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Губернатор уточнил, что в этом году объем инвестиций вырос на 220 млрд руб., хотя мог увеличиться на 300–350 млрд руб., если бы позволила оперативная обстановка.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса также выросло за последние пять лет: с 58 тыс. до 62 тыс. Количество занятых в таких компаниях увеличилось с 220 тыс. до 260 тыс. человек.

На заседании белгородского правительства в конце октября стало известно, что к 2030 году регион планирует увеличить ВРП до 2 трлн руб.

