Очаги лесного пожара в Новороссийске проливают водой

В Новороссийске продолжается ликвидация лесного пожара в районе Сухумского шоссе. К работам по локализации и тушению возгорания привлечены сотрудники администрации и волонтеры. Об этом сообщили в управлении курортов и туризма Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Управления курортов и туризма Новороссийска Фото: Telegram-канал Управления курортов и туризма Новороссийска

Лесной пожар на Маркхотском хребте локализуют сотрудники МЧС и ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», а также сотрудники нескольких управлений администрации. В ликвидации возгорания, по данным управления курортов, задействованы волонтеры джиппинга Абрау-Дюрсо и эндуристы.

«Пожар локализован, на данный момент производится пролив очагов для полной ликвидации»,– пояснили в управлении.

По данным администрации Новороссийска, на Маркхотском хребте загорелась сухая трава. Пожар локализовали на площади 1,2 га, в тушении участвуют 65 человек и 18 единиц техники.

София Моисеенко