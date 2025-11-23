В Новороссийске локализовали лесной пожар на площади 1,2 га

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о локализации лесного пожара в Восточном районе Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По информации Минприроды региона, возгорание удалось локализовать в 12:00 на площади 1,2 га. В тушении участвуют 69 человек и 20 единиц техники. На месте пожара находятся волонтеры и представители администрации.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 04:33. В это время на территории Новороссийска действовала тревога по БПЛА, объявленная мэром Андреем Кравченко.

София Моисеенко