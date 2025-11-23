Краснокнижные можжевельники пострадали в Геленджике из-за отсыпки грунта

В районе Мармазинской щели в Геленджике Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала незаконную отсыпку грунта и строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что отсыпка грунта повлекла за собой повреждение плодородного слоя почвы. Проводимые мероприятия нанесли вред животному миру и уничтожили краснокнижные можжевельники, растущие на территории Мармазинской щели. Деревья внесены в Красную книгу Краснодарского края.

Природоохранная прокуратура принимает меры для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. Ход и результаты проводимой работы поставили на контроль.

«По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования»,– заявили в пресс-службе ведомства.

София Моисеенко