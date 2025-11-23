В Краснодаре в аварии погиб 37-летний пешеход, два человека пострадали

Водитель «БМВ Х6» стал виновником аварии с пострадавшими и погибшим в Краснодаре, а также пострадал сам. Об этом сообщил заместитель начальника ГАИ УМВД России по Краснодару, майор полиции Евгений Ситников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

ДТП произошло 22 ноября в районе 12:30. По предварительным данным, водитель «БМВ Х6» 1984 года рождения ехал по улице Богдаченко со стороны поселка Индустриального в сторону трассы М-4 «Дон». Он допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110». В результате столкновения «БМВ» отбросило на обочину, где находились двое пешеходов.

В аварии погиб 37-летний пешеход, еще один человек получил травмы. Телесные повреждения были зафиксированы и у водителя иномарки, вылетевшей на встречную полосу.

В ГАИ Краснодара сообщили, что на месте произошедшего работала следственная группа.

София Моисеенко