Андрей Кравченко: в Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

Ночью 23 ноября на территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В случае включения сирен жителям Новороссийска, находящимся дома, необходимо отойти подальше от окон, укрыться в комнатах с капитальными стенами. Гражданам, которые находятся на улице, требуется переместиться в подземный переход, подземную парковку или на цокольный этаж ближайшего здания. В качестве укрытий запрещается использовать автомобили.

Новороссийцев призвали сохранять спокойствие.

София Моисеенко