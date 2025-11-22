Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске создадут туристический маршрут по горе Амзай

В Новороссийске разработали новый туристический маршрут по склону горы Амзай. Проект реализуется при поддержке АО «Черномортранснефть», выступающего социальным партнером. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Маршрут проложат между селом Федотовка и Широкой балкой. Организаторы рассчитывают, что тропа откроет дополнительные возможности для знакомства с природными особенностями региона.

Подготовительные работы завершены — специалисты прошли маршрут, провели его цифровизацию и паспортизацию. Финансирование и благоустройство тропы запланированы на 2026 год.

Алина Зорина

