Жителей Новороссийска предупредили о звуке выстрелов в городе
Сегодня, 22 ноября, жители Новороссийска могут услышать выстрелы в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Выстрелы будут слышны в Южном районе. Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках военно-патриотического мероприятия «Отечество, долг и честь». Реконструкция боя пройдет на парковке «Квадрат».
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.