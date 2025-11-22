Жителей Новороссийска предупредили о звуке выстрелов в городе

Сегодня, 22 ноября, жители Новороссийска могут услышать выстрелы в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Выстрелы будут слышны в Южном районе. Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках военно-патриотического мероприятия «Отечество, долг и честь». Реконструкция боя пройдет на парковке «Квадрат».

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Алина Зорина