В Новороссийске высадили 80 тысяч саженцев деревьев

В Новороссийске высадили порядка 80 тыс. саженцев сосен и черного ореха на площади 11,5 га в районе станицы Натухаевской. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

По его словам, число высаженных деревьев было выбрано не случайно, а в честь годовщины 80-летия Великой Победы. Впервые такая масштабная высадка в городе производится с 2017 года.

Андрей Кравченко также отметил, что к ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились свыше 300 человек, среди которых молодежь, юные казачата, экологи, сотрудники новороссийского лесничества, юнармейцы, преподаватели, представители казачества, семьи участников СВО и депутаты.

«Счастливое будущее города — результат наших действий и поступков сегодня. Высаженные деревья станут символом нашего нерушимого единства и силы, которая крепнет подобно растущему лесу», — заявил мэр.

Алина Зорина