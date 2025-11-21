Главные новости за 21 ноября. Новороссийск

В Новороссийске снизят подачу воды на 35%. Водоснабжение будет осуществляться по графику 24 и 25 ноября.

Женщина из Новороссийска, осужденная за госизмену, утверждала, что атаковать город с воздуха бесполезно.

Налоговые поступления в бюджет Геленджика выросли до 1,1 млрд руб.

Объем инвестиций в экономику Новороссийска в 2026 году планируют увеличить до 78 млрд руб.

На уличное освещение в Геленджике потратят более 100 млн руб.

ГК «Дело» планирует запустить контейнерные перевозки из Новороссийска в Индию.

С момента крушения танкеров в Керченском проливе на Черном море очистили более 2,1 тыс. км побережья.

Над Черным морем сбили пять вражеских беспилотников.