ГК «Дело» может запустить контейнерные перевозки из Новороссийска в Индию

Между портом Новороссийска и портом Мормугао в Индии планируется организовать прямое морское сообщение. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, его цитирует ТАСС.

Фото: пресс-служба ГК «Дело»

Контейнерные перевозки по морю между Новороссийском и Мормугао могут осуществлять с заходом в Мумбаи, как подчеркнул Сергей Шишкарев. Данное направление выбрали из-за короткого расстояния по Черному морю между Новороссийском и Индией.

Индийский порт Мормугао перерабатывает 20 млн т грузов в год. Порт обладает необходимой инфраструктурой для обеспечения совместной работы с ГК «Дело» в части контейнерных перевозок по морю.

София Моисеенко