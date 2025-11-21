В Анапе задержали подозреваемого в вооруженном разбое

На территории Анапского района по горячим следам задержали 25-летнего жителя, подозреваемого в вооруженном разбое. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации МВД региона, житель хутора Воскресенского напал на прохожего ночью и угрожал ему предметом, похожим на пистолет. Подозреваемый вымогал у жертвы деньги и ценные вещи. Мужчина сумел отобрать «оружие» у нарушителя, и тот скрылся, не успев произвести кражу.

Оперативники задержали нападавшего по месту проживания. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о разбое. Жителю хутора Воскресенского грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время он находится под стражей.

София Моисеенко