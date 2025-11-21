Более 2 тысяч километров побережья Черного моря очистили после крушения танкеров

За весь период ликвидации ЧС с крушением танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе на Черноморском побережье очистили свыше 2,1 тыс. км береговой линии. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе заседания правкомиссии, его слова цитирует Правительство России.

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

По данным Виталия Савельева, на побережье Черного моря собрали 185 тыс. т загрязненного грунта, 184 тыс. т из общего количества вывезли на специализированные площадки. Работы по ликвидации последствий ЧС продолжается в море и на суше.

На заседании правкомиссии Виталий Савельев озвучил, что в ходе водолазных осмотров затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе не обнаружили новых утечек нефтепродуктов. В том числе, за последнюю неделю в Анапском и Темрюкском районах не фиксировали мазутных загрязнений.

София Моисеенко