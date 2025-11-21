«Водоканал» Новороссийска потратит на бензин 21 млн рублей

МУП «Водоканал» Новороссийска планирует потратить 21 млн руб. на закупку топлива. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки» 20 ноября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На нужды «Водоканала», судя по описанию объекта закупки, требуются АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Согласно информационной карте закупки, поставка топлива будет осуществляться путем ежедневной заправки транспорта предприятия на АЗС с использованием пластиковых топливных карт.

На закупку топлива через заправочные станции пойдут денежные средства МУП «Водоканал» без привлечения финансирования со стороны муниципалитета.

София Моисеенко