Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Водоканал» Новороссийска потратит на бензин 21 млн рублей

МУП «Водоканал» Новороссийска планирует потратить 21 млн руб. на закупку топлива. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки» 20 ноября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На нужды «Водоканала», судя по описанию объекта закупки, требуются АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Согласно информационной карте закупки, поставка топлива будет осуществляться путем ежедневной заправки транспорта предприятия на АЗС с использованием пластиковых топливных карт.

На закупку топлива через заправочные станции пойдут денежные средства МУП «Водоканал» без привлечения финансирования со стороны муниципалитета.

София Моисеенко

Новости компаний Все