На Ставрополье лже-фермера оштрафовали за мошенничество на 2 млн рублей

Суд в Ставропольском крае вынес приговор главе крестьянского фермерского хозяйства, который с 2019 по 2022 год мошеннически получил из бюджета более 2 млн руб. в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства», сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчина предоставлял в региональный минсельхоз поддельные документы, утверждая, что выращивает овощи на своих земельных участках. Однако проверки показали, что работы на земле не проводились, а выделенные субсидии он потратил по своему усмотрению.

В результате Ленинский районный суд Ставрополя приговорил фермера к четырем годам лишения свободы условно с штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с него в пользу краевого минсельхоза 1,45 млн руб. подлежащих возврату средств, из которых 551,3 тыс. руб. фигурант возместил добровольно до суда. ФСБ и правоохранительные органы зафиксировали преступные действия фермера, что позволило пресечь мошенничество и привлечь его к ответственности.

Станислав Маслаков