Пенсионер из Новороссийска перевел мошенникам более миллиона рублей

72-летний житель Новороссийска стал жертвой дистанционных мошенников и лишился более 1 млн руб. Информацией поделились в пресс-службе УМВД города-героя.

Как сообщили в полиции Новороссийска, с пенсионером связались преступники, представившись сотрудниками «Росфинмониторинга» и силовых структур. Мошенники убедили пожилого мужчину перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». По данным правоохранительных органов, житель Новороссийска установил некий вредоносный файл, после чего перевел деньги мошенникам через банкомат.

«Полицейские проводили с мужчиной профилактическую беседу, но он не поверил, пока не осознал обман»,– подчеркнули в пресс-службе УМВД города.

Новороссийцев призвали критически относиться к звонкам от неизвестных абонентов и не осуществлять переводы денежных средств на сторонние счета.

София Моисеенко