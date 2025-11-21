Ребенок пострадал в ДТП с автобусом в Анапе

Полиция Анапы проводит проверку по факту аварии, в которой пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.

ДТП произошло на улице Крымской. По предварительным данным, на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, наехал автобус под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии пятилетний пешеход получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в больницу, в настоящее время ребенок проходит стационарное лечение.

Сотрудники ГАИ Анапы устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

София Моисеенко