Жительница Новороссийска ответит в суде за вовлечение в проституцию

В Новороссийске 25-летняя девушка вовлекала в занятия проституцией своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно данным ведомства, горожанка предложила двум знакомым оказывать интимные услуги за деньги, чтобы решить их ситуацию с финансами. Правоохранительные органы установили, что девушка сама осуществляла поиск клиентов и забирала половину выручки, а встречи организовывала на съемных квартирах.

В отношении 25-летней жительницы Новороссийска возбудили уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

София Моисеенко