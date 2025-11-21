Осужденная за госизмену утверждала, что атаковать Новороссийск бесполезно

Жительница Новороссийска, осужденная за госизмену на 14 лет, говорила своей знакомой из Украины, что город бесполезно атаковать с воздуха. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на информацию УФСБ России по Краснодарскому краю.

Наталья Л. из Новороссийска в период с 2022 по 2024 год передавала различную информацию дочери военнослужащего ВСУ. Следствие установило, что в 2024 году горожанка делилась со знакомой данными о местонахождении пунктов ПВО, нелестно высказываясь в адрес российской армии.

Переписки женщины вели в мессенджерах. В одном из диалогов жительница Новороссийска упомянула, что бить по городу-герою с воздуха нецелесообразно, и предложила передать эту информацию напрямую украинскому военному.

«Можешь даже папе мое сообщение прислать, я знаю инфраструктуру города и порта, и говорю о том, что порт Новороссийск с воздуха атаковать бесполезно... А с воздуха – ребята, не тратьте ни нервы, ни силы, ни боеприпасы»,– цитирует «РИА Новости» переписку горожанки с украинкой в январе прошлого года.

Правоохранительные органы установили, что в этот же период Наталья Л. передавала собеседнице видео и фотографии с данными о дислокации средств противовоздушной обороны.

По данным суда, женщина имела личные политические и идеологические убеждения. Краснодарский краевой суд вынес гражданке наказание в виде 14 лет колонии общего режима.

София Моисеенко