Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Осужденная за госизмену утверждала, что атаковать Новороссийск бесполезно

Жительница Новороссийска, осужденная за госизмену на 14 лет, говорила своей знакомой из Украины, что город бесполезно атаковать с воздуха. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на информацию УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наталья Л. из Новороссийска в период с 2022 по 2024 год передавала различную информацию дочери военнослужащего ВСУ. Следствие установило, что в 2024 году горожанка делилась со знакомой данными о местонахождении пунктов ПВО, нелестно высказываясь в адрес российской армии.

Переписки женщины вели в мессенджерах. В одном из диалогов жительница Новороссийска упомянула, что бить по городу-герою с воздуха нецелесообразно, и предложила передать эту информацию напрямую украинскому военному.

«Можешь даже папе мое сообщение прислать, я знаю инфраструктуру города и порта, и говорю о том, что порт Новороссийск с воздуха атаковать бесполезно... А с воздуха – ребята, не тратьте ни нервы, ни силы, ни боеприпасы»,– цитирует «РИА Новости» переписку горожанки с украинкой в январе прошлого года.

Правоохранительные органы установили, что в этот же период Наталья Л. передавала собеседнице видео и фотографии с данными о дислокации средств противовоздушной обороны.

По данным суда, женщина имела личные политические и идеологические убеждения. Краснодарский краевой суд вынес гражданке наказание в виде 14 лет колонии общего режима.

София Моисеенко

Новости компаний Все