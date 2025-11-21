На уличное освещение Геленджика потратят более 100 млн рублей

Администрация Геленджика выделяет 102,7 млн руб. на техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения на территории города. Соответствующий тендер был опубликован в единой информационной системе «Закупки» 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках будущего контракта в 2026 году планируется освоить 48,5 млн руб., на проведение работ в 2027 году пойдет финансирование в размере 54,2 млн руб. Денежные средства выделяются из городского бюджета Геленджика.

Согласно описанию объекта закупки, техническое обслуживание и ремонт сетей освещения будет производиться в Архипо-Осиповке, Геленджике, Дивноморском, Кабардинском и Пшадском сельских округах. В Геленджикском районе заменят опоры для уличного освещения и установят новые светильники.

София Моисеенко