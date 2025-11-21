Подросток из Туапсинского района обвиняется в убийстве пенсионерки топором

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю предъявило обвинение 16-летнему жителю Туапсинского района в убийстве 58-летней бабушки. По данным следствия, инцидент произошел 18 ноября в поселке Южном, где между подростком и родственницей произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры молодой человек, как предполагается, нанес женщине множественные удары топором по голове, от которых она скончалась на месте.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

После случившегося обвиняемый попытался скрыть следы преступления: он смыл кровь с орудия, спрятал топор и покинул дом. Подросток был задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, где он указал место сокрытия топора.

Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств, назначен комплекс экспертиз, включая судебно-психолого-психиатрическую. В рамках расследования будет дана оценка действиям органов системы профилактики. Ход проверки находится на контроле аппарата следственного управления.

Вячеслав Рыжков