С начала 2025 года ввод многоквартирного жилья в Сочи снизился на 75%

Мэрия Сочи с начала 2025 года выдала разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства общей площадью 25,97 тыс. кв. м, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города. Этот показатель на 75% ниже данных за 2024 год, когда объем ввода достигал 106,08 тыс. кв. м, пишут «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший прирост жилья зафиксирован в Адлерском районе, где введено 13,44 тыс. кв. м. В Хостинском районе сдано 9,4 тыс. кв. м, в Лазаревском — 3,13 тыс. кв. м. В Центральном районе новое жилье в текущем году не вводилось, тогда как в 2024 году там было построено 39,31 тыс. кв. м.

С начала года администрацией также выдано 23 разрешения на строительство капитальных объектов.

Вячеслав Рыжков