Государственная дума выделила деньги на ремонт 21 школы в Саратовской области

Госдума утвердила капитальный ремонт 21 школы в Саратовской области на 2026 год. Образовательные учреждения выбраны по заявкам родителей.

Список школ, которые будут отремонтированы, включен в федеральный бюджет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что проект направлен на улучшение условий для обучения и развития детей. В Саратове планируется ремонт восьми школ, в Энгельсе — трех, а в Калининском районе — двух.

Родители школьников ранее обращались с просьбой о помощи в проведении ремонта. Вячеслав Володин подчеркнул, что реализация этого проекта важна для обеспечения качественного образования и регионального развития.

Никита Маркелов