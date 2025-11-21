Власти Ставрополья рассмотрят проект ботанического сада на Машуке в Пятигорске

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о планах изучить проект большого ботанического сада в Пятигорске. Идея создать новый ботсад прозвучала во время «прямой линии» с губернатором, когда житель региона предложил расширить существующий небольшой ботанический сад, принадлежащий Пятигорскому медико-фармацевтическому институту. Этот сад с конца 1940-х годов собирает уникальные коллекции растений, включая около 900 видов лекарственных трав и более 250 теплолюбивых экзотических растений в оранжерее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Один из вариантов расположения большого ботсада — территория горы Машук, которая является памятником природы и находится в северо-восточной части Пятигорска. Глава региона подчеркнул важность сохранения особо охраняемой природной территории и необходимость четкого предложения по развитию территории, включая проектирование дорожек для посетителей с учетом экологических ограничений.

Гора Машук высотой 994 метра с ее живописными ландшафтами и природными памятниками уже сейчас является ключевым объектом туристического и оздоровительного кластера Пятигорска. Создание большого ботанического сада в этой зоне может стать важным элементом для привлечения туристов и развития экопросвещения, а также послужить местом сохранения уникальной флоры региона.

Сегодня в Пятигорске ведется работа над несколькими крупными социальными и инфраструктурными проектами, включая строительство новых школ и детских садов в районе ботсада, планы развития районом Машук и реализация инвестпроектов в сфере санаторно-курортного комплекса. Введение большого ботанического сада впишется в общую концепцию развития городской среды и обогатит культурно-образовательный потенциал региона. В ближайшее время власти намерены провести анализ и разработать проект документации по созданию комплекса, который сможет сохранить природное наследие и стать еще более значимым центром притяжения Пятигорска.

Станислав Маслаков