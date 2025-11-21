Налоговые поступления Геленджика выросли на 50% до 1,1 млрд рублей

Рост налоговых поступлений в Геленджике к прошлому году составил 50% — более 1,1 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

По его словам, в целом удалось укрепить доходную часть бюджета Геленджика благодаря налоговым поступлениям. Особенно заметный эффект дало введение туристического налога. В 2024 году курортный сбор принес городской казне 78 млн руб., а в 2025-м поступления от туристического налога составили свыше 212 млн руб. Рост собираемости достиг 270%.

Алексей Богодистов отметил, что средства позволят администрации реализовать больше городских проектов и развивать инфраструктуру курорта.

Алина Зорина