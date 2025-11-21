Резиденты ОЭЗ «Архыз» и «Эльбрус» инвестируют 104 млрд рублей до 2030 года

До 2030 года резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) «Архыз» и «Эльбрус» планируют инвестировать 68 млрд руб. и 36 млрд руб. соответственно. Об этом сообщает

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития России.

Ранее Счетная палата России указала на значительный дисбаланс между объемами инвестиций резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и объемами бюджетных средств, направленных на создание инфраструктуры. В частности, с 2010 года на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Архыз» было выделено 23,3 млрд руб., а на ОЭЗ «Эльбрус» — 25,4 млрд руб.

При этом, по данным на 1 января 2025 года, резиденты этих зон вложили 9,9 млрд руб. и 1,8 млдр руб. соответственно.

Кроме этого, Счетная палата выявила неэффективное использование бюджетных средств при реализации двух проектов — реконструкции очистных сооружений в с. Эльбрус, стоимостью 1,3 млрд руб., и реконструкции драмтеатра в Черкесске на сумму 405 млн руб.

Очистные сооружения так и не были введены в эксплуатацию, а строительство театра было приостановлено.

В то же время в Минэкономразвития пояснили, что на первом этапе формируется инфраструктурная основа, которую создает государство, и только после этого в нее начинают поступать частные инвестиции.

Наталья Белоштейн