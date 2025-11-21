В Крымском районе полиция выявила шесть нелегальных иностранцев

Шесть приезжих из Камеруна, нелегально находящихся на территории РФ, выявили сотрудники полиции в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Иностранцев нашли в хуторе Школьном сотрудники отдела по вопросам миграции. На них составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за незаконное нахождение на территории России.

Иностранцы выплатят штраф и будут выдворены за пределы РФ.

Алина Зорина