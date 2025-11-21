Кабмин выделит Курской области 146 млн на расходы по вывозу ТКО

Федеральное правительство направит Курской области 145,5 млн руб. на компенсацию расходов по вывозу твердых коммунальных отходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В частности, 104,7 млн руб. из этой суммы выделят для финансирования затрат регионального оператора, нагрузка на которого увеличилась из-за отселения жителей девяти приграничных муниципалитетов в другие районы. Еще 40,8 млн руб. поступят на расширение и рекультивацию полигона для отходов Курска.

Губернатор Александр Хинштейн отметил, что в приграничных районах, оставленных жителями, приостановлено начисление платы за коммунальные услуги.

В августе правительство России направило 25 организациям, оказывающим услуги ЖКХ в Курской области, 150,6 млн руб. господдержки.

