В Апшеронске под колесами грузовика погиб ребенок

Восьмилетний ребенок погиб под колесами грузовика на территории Апшеронска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла около 09:05 мск на пересечении улиц Кооперативной и Ленина. 41-летний водитель «КамАЗа» сбил школьника на велосипеде. Ребенок скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.

Алина Зорина

