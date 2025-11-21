В Апшеронске под колесами грузовика погиб ребенок

Восьмилетний ребенок погиб под колесами грузовика на территории Апшеронска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла около 09:05 мск на пересечении улиц Кооперативной и Ленина. 41-летний водитель «КамАЗа» сбил школьника на велосипеде. Ребенок скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.

Алина Зорина