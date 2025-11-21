В Апшеронске под колесами грузовика погиб ребенок
Восьмилетний ребенок погиб под колесами грузовика на территории Апшеронска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Авария произошла около 09:05 мск на пересечении улиц Кооперативной и Ленина. 41-летний водитель «КамАЗа» сбил школьника на велосипеде. Ребенок скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.