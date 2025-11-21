В аэропорту Минвод пытались незаконно провести ювелирные украшения на 1 млн рублей

В аэропорту Минеральных Вод таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий известных брендов общей стоимостью более 1 млн руб. у пассажирки, прибывшей из Дубая. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Россиянку остановили в «зеленом» коридоре при выборочном контроле. При досмотре в ее ручной клади с помощью рентгеновской установки инспекторы нашли фирменные коробки с сертификатами, в которых находились четыре браслета и кольцо ювелирных домов Cartier, Dior и Tiffany&Co. Экспертиза установила, украшения были изготовлены из золота 750 пробы, один из браслетов выполнен из серебра 925 пробы со вставкой из алмаза, а другой браслет – из сплавов на основе меди и никеля с палладиевым покрытием.

Изделия изъяты. Женщина пояснила, что украшения ввезла для себя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Правоохранители уточняют, что при следовании через таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным транспортом товары, таможенная стоимость которых превышает €10 тыс. евро в эквиваленте или общий вес которых превышает 50 кг, подлежат обязательному письменному декларированию.

Константин Соловьев