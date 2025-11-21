В Воронежской области повысили налог на дорогостоящее имущество

Депутаты Воронежской областной думы на вчерашнем заседании одобрили законопроект о повышении налога на имущество с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. Его ставка вырастет с 2% до 2,5%. Об этом сообщили в министерстве экономразвития региона.

Здание воронежской облдумы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание воронежской облдумы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также депутаты согласовали установление новых условий патентной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей (ИП). Согласно материалам заседания, она была введена в регионе 1 января 2013 года, однако с того момента размеры потенциально возможных к получению ИП годовых доходов, с которых они платят налоги, не увеличивались. Для «компенсации выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований» было решено увеличить показатель на 30% по 14 видам предпринимательской деятельности и на 14,4% по остальным 67, к которым применяется патентная система.

Кроме того, депутаты одобрили увеличение понижающего коэффициента при определении налогооблагаемой базы для уплаты НДФЛ от продажи объектов недвижимого имущества с 0,7 до 1,0. Изменения вступят в силу 1 января.

Помимо этого, поправки в законодательство предусматривают:

освобождение от налогообложения объектов газораспределения, строящихся в рамках мероприятий по догазификации СНТ;

распространение права на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, оказывающих безвозмездную помощь вузам;

продление льгот по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей до 31 декабря 2026 года.

Алина Морозова