Гендиректором АЭМЗ на Кубани стал экс-замглавы минпросвещения Кабардино-Балкарии

Генеральным директором ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ), принадлежащего семье депутата Госдумы РФ от Краснодарского края Ивана Демченко, стал Султан Геккиев. Он сменил Вячеслава Пастикова, который проработал в этой должности год, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Султан Геккиев родился 8 августа 1985 года в Нальчике в семье нынешнего депутата Госдумы РФ от КБР Заура Геккиева. Окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности «Юриспруденция» в 2006 году и Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию — «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2009 году. Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». В разные годы работал заместителем председателя Молодежного парламента КБР, заместителем министра по делам молодежи КБР, заместителем министра образования и науки КБР, проректором Кабардино-Балкарского государственного университета имени Хатуты Бербекова. Летом 2024 года он был назначен генеральным директором винодельческого предприятия «Кубаньвинагро», которое также принадлежит семье господина Демченко.

За последние десять лет на АЭМЗ сменилось более десяти генеральных директоров. Большинство проработали в должности около года.

ООО «Абинский электрометаллургический завод» зарегистрировано в Абинском районе в 2006 году. Основным видом деятельности является производство сортового горячекатаного проката и катанки. Бенефициаром указан Иван Демченко (сын основателя АЭМЗ, депутата Государственной думы от Краснодарского края Ивана Демченко). Финансовая отчетность предприятия за последние три года в системе отсутствует. Мощность электросталеплавильного цеха АЭМЗ составляет более 1,55 млн тонн в год, сортопрокатного производства — свыше 1,8 млн тонн в год, метизного — 0,215 млн тонн в год.

Наталья Решетняк