В Саратове возбудили дело против начальника филиала АО за коммерческий подкуп

В Саратове следствие возбудило в отношении начальника одного из отделов филиала акционерного общества уголовное дело о получении коммерческого подкупа (п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, с января по июль этого года фигурант незаконно воспользовался предоставленными услугами имущественного характера на сумму 612 тыс. руб. за предоставление конфиденциальных данных знакомому, составляющих коммерческую тайну организации. Противоправные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Специалисты занимаются сбором и закреплением доказательств.

Павел Фролов