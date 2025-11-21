Суд в КЧР приговорил жителя республики к 14 годам по обвинению в госизмене

Верховный суд Карачаево-Черкесии впервые рассмотрел дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и вынес обвинительный приговор подозреваемому в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доказано, что осужденный выполнял задания сотрудника главного управления разведки минобороны Украины. Он собирал и передавал сведения о российских силовиках и деятельности органов безопасности РФ, составляющие государственную тайну. Преступную деятельность жителя республики пресекли сотрудники ФСБ. В суде обвиняемый свою вину не признал.

Приговором суда обвиняемому назначено 14 лет колонии строгого режима, штраф в 300 тыс. руб. и ограничение свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев