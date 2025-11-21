Задержанный в Краснодаре гражданин Украины признал вину в планировании теракта

Задержанный ФСБ по Краснодарскому краю гражданин Украины признал вину в подготовке взрыва железнодорожных путей в Краснодаре по поручению украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Задержанный рассказал, что действовал по указанию куратора, который передавал ему техническое задание и необходимые инструкции для проведения диверсии. В целях конспирации ему было необходимо запоминать данные наизусть и удалять переписки.

«Мне объяснялось ТЗ, схрон, то есть максимально простые, лаконичные инструкции. Я подтверждал. За несколько часов до того, как я поднимал схрон, мне скидывали данные, где его поднять»,— заявил фигурант.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей на территории Краснодара. Задержанный фигурант должен был совершить это с помощью самодельного взрывного устройства для того, чтобы сорвать график перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело.

Алина Зорина