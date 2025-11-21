Прокуратура контролирует проверку по ДТП с тремя погибшими под Пензой

Прокуратура Городищенского района Пензенской области поставила на контроль проверку по факту ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла около 05:20 сегодня, 21 ноября, на 690-м км ФАД М5 «Урал» в границах Городищенского района. Там водитель автомобиля «Лада Приора» протаранил препятствие, после чего машина съехала в кювет, опрокинулась и загорелась.

В результате ДТП погибли водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров. На место происшествия выехал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков.

Павел Фролов