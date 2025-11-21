Во Владикавказе мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Во Владикавказе при пожаре в частном доме погиб мужчина. Возгорание произошло на улице Колка Кесаева, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Тело погибшего обнаружили пожарные во время тушения. К ликвидации пожара привлекли 18 специалистов и пять единиц техники. Эксперты испытательной пожарной лаборатории установили причину происшествия — тлеющее табачное изделие. Площадь возгорания от непотушенной сигареты составила 35 кв. м.

Константин Соловьев