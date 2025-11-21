Житель Черкесска признан виновным в организации подпольного игорного клуба

Жителя Черкесска приговорили к двум годам принудительных работ за незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ) и нарушение авторских прав (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что фигурант в июне 2025 года в арендованном помещении установил компьютеры с пиратским программным обеспечением для различных азартных игр и открыл незаконный игорный клуб.

В августе 2025 года преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками республиканского МВД.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн