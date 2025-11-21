На Ставрополье суд обязал отреставрировать объект культурного наследия

Суд обязал администрацию Труновскоого округа отреставрировать объект культурного наследия в поселке им. Кирова «Памятный знак в честь основания совхоза им. Кирова, 1975 год». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура Труновского района выявила, что в нарушение требований закона архитектурно-конструктивные элементы монумента находятся в неудовлетворительном состоянии: работы по ремонту и реставрации плит, рельефных надписей, стилизованных изображений и отмостки вокруг памятного знака не были проведены правообладателем.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать администрацию округа привести объект культурного наследия в надлежащее состояние.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле у прокуратуры района.

Наталья Белоштейн