В Пензенской области призывник не смог оспорить годность к военной службе

Спасский районный суд Пензенской области отклонил иск местного жителя, который оспаривал решение призывной комиссии и военного комиссариата о призыве его на службу.

Призывная комиссия признала молодого человека годным к службе с небольшими ограничениями и выдала ему повестку. Однако он считал, что его здоровье и медицинские документы не были учтены.

Для выяснения обстоятельств суд назначил военно-врачебную экспертизу, которая подтвердила выводы комиссии. В результате суд отказал истцу в удовлетворении иска.

Никита Маркелов