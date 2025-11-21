Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил Саратовской области «Золотой каток»

Саратовская область получила высшую награду за выполнение национального проекта «Инфраструктура для жизни» на форуме «Транспорт России» в Москве. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Награду «Золотой каток» заместителю председателя правительства Саратовской области Александру Стрелюхину вручил Марат Хуснуллин. Господин Хуснуллин отметил, что за 10 месяцев в стране построено, реконструировано и отремонтировано около 13 тыс. км дорог, что является значительным достижением.

Власти планируют потратить 16 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в Саратовской области в 2025 году. Из этой суммы 7,8 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. На эти средства планируется привести в порядок 167 км региональных дорог, а также выполнить работы на участках протяженностью 118 км в рамках двухлетних контрактов.

Саратовская область получает награду «Золотой каток» третий раз. В этом году такую же награду получили Амурская, Белгородская, Вологодская, Липецкая, Пензенская и Рязанская области, а также Кабардино-Балкарская республика, Адыгея и Чечня.

Никита Маркелов