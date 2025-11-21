В Северной Осетии выделили 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Терек

В Северной Осетии объявили конкурс на реконструкцию моста через реку Терек на 3,243 километре региональной дороги Моздок – Чермен – Владикавказ. Начальная цена контракта составляет 1,5 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.

Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства Северной Осетии, финансирование обеспечит республиканский бюджет. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 8 декабря 2025 года. Сроки реализации проекта — с 1 января 2028 по 1 ноября 2030 года.

Мост построили в конце 1950-х годов, и он давно не отвечает современным требованиям безопасности и нормативам для транспортных нагрузок. Сооружение создает угрозу для движения и уже не справляется с увеличившимся потоком транспорта. Для безопасности и повышения пропускной способности дорожного узла требуется капитальная реконструкция. В рамках проекта подрядчику предстоит заменить несущие конструкции, обновить дорожное полотно и установить современные системы безопасности. Также запланированы работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту. Инженерный проект разработала компания ООО «Р-Оспроект».

Реконструкция важна не только для Моздокского района, но и для всей транспортной инфраструктуры Северной Осетии, поскольку дорога Моздок – Чермен – Владикавказ является одним из ключевых региональных транспортных коридоров. Власти республики добились включения финансирования в федеральный бюджет на 2026–2028 годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта инициатива направлена на улучшение дорожных условий, повышение безопасности и комфорта перевозок по важным маршрутам Северного Кавказа.

Станислав Маслаков