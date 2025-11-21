В Краснодаре установили личность школьника, плюнувшего в полицейского

Сотрудники полиции Краснодара установили личность подростка, который плюнул в спину полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Им оказался 15-летний житель Краснодара. Сотрудникам полиции он не смог объяснить причину своего поступка и заявил о том, что не знал о возможных правовых последствиях за оскорбление представителя власти.

Ранее школьник не состоял на профилактическом учете. Сейчас проводится доследственная проверка, по окончании которой материалы передадут в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

Алина Зорина