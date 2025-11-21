Предприятия КБР увеличили выпуск сыров и творога на 6,2%

Молокоперерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарии нарастили производство молочных продуктов за девять месяцев 2025 года на фоне роста сырьевой базы и расширения производственных мощностей, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

По данным республиканского минсельхоза и официальных источников, выпуск сыра и творога увеличился на 6,2% и превысил 3,7 тыс. тонн. При этом производство сливок выросло на 7,2%, достигнув 121 тонны. Особенно динамично развивалось производство питьевого молока — его выпуск за январь-сентябрь увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что в натуральном выражении составило 32,5 тыс. тонн.

Причинами такого роста эксперты называют улучшение условий в сельском хозяйстве, особенно увеличение удоев у фермеров и расширение переработки молока за счет введения новых производственных линий. В Кабардино-Балкарии активно реализуют программы поддержки агропромышленного комплекса, что позволяет наращивать объемы сырья для переработки. Лидерами по производству молока остаются Черекский, Лескенский и Баксанский районы. Кроме того, в регионе заработали новые молокоперерабатывающие предприятия с современным оборудованием, способные перерабатывать до десятков тонн молока в сутки.

Станислав Маслаков