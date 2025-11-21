В районе Геленджика произошло смертельное лобовое ДТП

На участке дороги в районе села Пшада вечером 20 ноября произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Предварительную информацию об аварии предоставили в ОМВД Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло на автодороге ФАД «ДОН» примерно в 17:35. В отделе МВД курорта сообщили, что 38-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «DAF».

Водитель «УАЗ» скончался на месте аварии от полученных травм до приезда скорой помощи.

София Моисеенко