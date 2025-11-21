В Новороссийске сократят подачу воды на 35%

24 ноября в Новороссийске снизят подачу воды в связи с ремонтными работами на Троицком групповом водопроводе. Об этом уведомили в МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 24 ноября на ТГВ будут проводиться работы по реконструкции оборудования насосной станции первого подъема. По этой причине вода в Новороссийске будет подаваться по утреннему и вечернему графику два дня. В «Водоканале» сообщили, что ограничения водоснабжения вводятся на 24 и 25 ноября.

В утренние часы подача воды будет осуществляться с 06:00 до 09:00, в вечернее время с 18:00 до 21:00. Ресурсоснабжающая организация отметила, что в указанный период возможны частичные перебои с водоснабжением в связи с заполнением системы и повышенным водоразбором.

«Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам. В организации подчеркнули, что чрезвычайная ситуация в Новороссийске не прогнозируется.

София Моисеенко